В пятиэтажке на востоке Москвы обрушилось перекрытие, сотни человек эвакуированы

Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном кирпичном жилом доме на шоссе Энтузиастов в Москве. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в доме по адресу шоссе Энтузиастов, дом 22/18. Информация об обрушении поступила в экстренные службы в 5:18.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник сообщает об обрушении перекрытия между чердаком и пятым этажом пятиэтажки. В итоге лестничные марши оказались засыпаны обломками конструкций. В результате обрушения повреждены внутридомовые водопроводные трубы – вода заливает подъезд. Отмечается, что из жилого дома эвакуированы несколько сотен жильцов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

Саратовская чиновница лишилась должности за слова о «скулящих» рожающих. / США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ из-за пожара. / В Подмосковье арестован организатор нелегального хосписа, где в результате пожара погибли 11 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»