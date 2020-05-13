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Среда, 13 мая 2020, 09:21 мск

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В пятиэтажке на востоке Москвы обрушилось перекрытие, сотни человек эвакуированы

Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном кирпичном жилом доме на шоссе Энтузиастов в Москве. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в доме по адресу шоссе Энтузиастов, дом 22/18. Информация об обрушении поступила в экстренные службы в 5:18.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник сообщает об обрушении перекрытия между чердаком и пятым этажом пятиэтажки. В итоге лестничные марши оказались засыпаны обломками конструкций. В результате обрушения повреждены внутридомовые водопроводные трубы – вода заливает подъезд. Отмечается, что из жилого дома эвакуированы несколько сотен жильцов.

Москва, Наталья Петрова

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