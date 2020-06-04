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Четверг, 4 июня 2020, 11:53 мск

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В Подмосковье военный вертолет аварийно приземлился на трассу

Военно-транспортный вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

У винтокрылой машины возникли технические проблемы, экипаж принял решение сесть на ближайшую подходящую площадку. Выбор пал на участок трассы в районе Гжели.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Отмечается, что экипаж и пассажиры живы.

Москва, Наталья Петрова

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