В Подмосковье военный вертолет аварийно приземлился на трассу

Военно-транспортный вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

У винтокрылой машины возникли технические проблемы, экипаж принял решение сесть на ближайшую подходящую площадку. Выбор пал на участок трассы в районе Гжели.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Отмечается, что экипаж и пассажиры живы.

Москва, Наталья Петрова

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