Семилетний ребенок в Подмосковье ударил ножом отца, защищая мать

В Подмосковье 7-летний мальчик ударил ножом отца, когда тот в пьяном виде начал избивать и душить свою жену. По данному факту проводится проверка, сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел накануне одной из квартир дома в Дмитрове. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры набросился на свою 37-летнюю супругу. На крики женщины о помощи прибежал их 7-летний сын. Чтобы защитить мать, мальчик ранил отца ножом в спину.

Мужчину доставили в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По словам женщины, муж злоупотребляет алкоголем, из-за чего у нее регулярно возникают конфликты с супругом. Такая ситуация длится уже 10 лет, рассказала она. В связи с этим следственные органы начали доследственную проверку «по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия», говорится в сообщении ведомства. По итогам проверки «будет дана правовая оценка действию, бездействию должностных лиц соответствующих ведомств», отметили в СУ СКР по региону.

Москва, Наталья Петрова

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