Сгорели несколько квартир: взрыв и пожар произошли в пятиэтажке в Москве

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы.

Инцидент случился в понедельник днем в доме по адресу: улица Проходчиков, 3. По данным источника ТАСС, в одной из квартир взорвался газ, после чего начался пожар. Огонь распространился на четыре квартиры. Из них спасены 5 человек, четверо пострадали, сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, в столичном управлении МЧС сообщили о пожаре в нескольких квартирах на третьем этаже пятиэтажки. «На данный момент спасено 6 человек, из них 4 человека проверяются медиками. Сведений о пострадавших не поступало», – сообщается в официальном твиттере ведомства.

В городском главке уточнили, что пожар локализован в 14:03 мск. Его площадь составила 150 квадратных метров.

Все жильцы выведены на улицу «для безопасности», отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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