В Москве задержали участников акции против поправок к Конституции

В Москве более 100 человек задержали на митинге несогласных с итогами голосования по Конституции. К утру почти всех задержанных отпустили. Большинству из них вручили протоколы об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорту и пешеходам.

По данным МВД, во время акции задержали 132 человека. «ОВД-Инфо» сообщает о 147 задержанных. Люди собрались на Пушкинской площади, где собирали подписи под документом с требованием отменить результаты голосования по Конституции. Затем протестующие двинулись в сторону Петровки.

«Граждане обратились в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года (о режиме повышенной готовности – прим. ред.) им было отказано. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении», – сообщили в полиции.

Задержания начались около девяти вечера. Большинство участников акции отпустили домой под утро. Часть – с протоколами по статье об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорту и пешеходам (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), часть – под обязательство о явке.

В числе задержанных оказались член ОНК и участница движения «НЕТ!» Марина Литвинович, а также муниципальный депутат Юлия Галямина.

Акция по сбору подписей против поправок к Конституции прошла и в Санкт-Петербурге, сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа». Там обошлось без задержаний.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.07.20

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