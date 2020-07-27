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Понедельник, 27 июля 2020, 14:48 мск

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Под Волгоградом в упавшей в канал машине обнаружили восемь трупов

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в полицию поступило сообщение об автомобиле, в котором были погибшие люди. Машину нашли в оросительном канале.

Как сообщили в региональном главке МВД, Рено Логан обнаружили вблизи СНТ «Степное – 2» Верхнепогроменского сельского поселения.

Машину вытащили на берег и начали извлекать тела. Как оказалось, в автомобиле было восемь погибших – шесть женщин и двое мужчин, сообщает портал V1.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Предположительно, водитель иномарки не справился с управлением и съехал в канал. Об этом свидетельствуют следы ДТП на кузове автомобиля.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 27.07.20

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