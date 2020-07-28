Среди восьми погибших в упавшей в канал машине были трое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек в Волгоградской области. Автомобиль упал в канал накануне, среди погибших были дети.

Как уточнили в региональном управлении СКР, машиной управлял 28-летний гражданин Таджикистана. Автомобиль двигался по грунтовой дороге вдоль оросительного канала, расположенного недалеко от садоводческого общества «Степное-2» Среднеахтубинского района.

«При этом в нарушение действующего законодательства в салоне машины находились семь пассажиров, трое из которых несовершеннолетние в возрасте 10, 11 и 17 лет. На участке дороги, примерно в 600 метрах от федеральной трассы Р226, водитель не справился с управлением и совершил съезд в искусственный водоем», – говорится в сообщении следователей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более лиц). По предварительным данным, все пассажиры и водитель утонули.

Волгоград, Зоя Осколкова

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