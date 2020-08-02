Под Волгоградом жертвами ДТП стали четыре человека

В Волгоградской области столкнулись две легковушки. В результате четыре человека погибли, с тяжелыми травмами госпитализирован малолетний ребенок.

Лобовое столкновение «Лады-Гранты» и ВАЗ-2111 произошло на автомобильной дороге Себрово – Сидоры в Михайловском районе, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать тела погибших из машин.

По последним данным, в ДТП погибли четыре человека – водители и пассажиры. Кроме того, пострадал маленький ребенок в возрасте 3-4 лет, его госпитализировали. Малыш находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Волгоград, Зоя Осколкова

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