Беспорядки в Белоруссии: в МВД заявили о двух тысячах задержанных на акциях протеста

В Белоруссии во время протестных акций задержаны более двух тысяч человек, пострадал 21 силовик, пять из них сейчас находятся в больницах. По сообщению МВД республики, наиболее массовые «очаговые сборы граждан» минувшей ночью отмечались в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

«Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств, – говорится в телеграм-канале МВД Белоруссии. – В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы».

В Минске протестующие запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, заявили в МВД. На дорогах водители намеренно устраивали заторы и сигналили, были случаи сооружения баррикад. Силовики в Минске и Новополоцк активно применяли спецсредства для разгона граждан.

«Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие ы несанкционированных массовых мероприятиях», – говорится в сообщении.

Официальный сайт МВД Республики Беларусь временно не доступен.

Ранее в телегам-каналах сообщалось о трех тысячах задержанных, а также появились кадры жестокого избиения силовиками участников акций протеста. В одном из видео несколько сотрудников дубинками бьют лежащего мужчину, а потом продолжают запинывать его ногами. Кроме того, сообщалось о раненой в ногу журналистке белорусского издания, и серьезном ранении в спину водителя рейсового автобуса.

Минск, Татьяна Дорофеева

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