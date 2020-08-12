В Белоруссии завели дело на задержанных россиян из «Открытой России»

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание в Минске 11 августа россиян, координаторов «Открытой России» Артема Важенкова и Игоря Рогова. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках (ч.2. ст.293 УК). Максимальное наказание по этой части составляет 8 лет лишения свободы.

В СК отметили, что россияне «были задержаны в Минске в 02:00 11 августа в районе универсама «Рига» с внешними признаками алкогольного опьянения», сообщает БелТА.

Накануне госагентство опубликовало видео, на котором несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что приехали в Белоруссию с туристической целью. БелТА назвала задержанных «провокаторами беспорядков».

Позже «Открытая Россия» заявила, на ролике запечатлены пропавшие координаторы организации.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров отрицает причастность своих координаторов к массовым беспорядкам в Минске. По его словам, Игорь Рогов и Артем Важенков прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей за президентскими выборами. «Все, что они делали – это транслировали в социальные сети свои наблюдения», – цитирует Пивоварова «Интерфакс».

Между тем, по последним данным, белорусские силовики вечером 11 августа освободили Игоря Рогова и специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова с условием незамедлительно покинуть территорию Белоруссии. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита Открытки». Оба уже вернулись в Россию и обратились к врачам – молодые люди были сильно избиты омоновцами при задержании. Отмечается, что Артем Важенков до сих пор находится за решеткой. МИД РФ и адвокаты «Правозащиты Открытки» продолжали вести переговоры по его освобождению.

Как сообщал «Новый День», протесты против итогов выборов президента продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Они начались после объявления предварительных официальных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Силовики действуют очень жестко – против протестующих применяют светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, дубинки. За два дня протестов задержаны более 5 тыс. человек, возбуждено 21 уголовное дело о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 12.08.20

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