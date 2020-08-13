Офисы «Яндекса» и Uber в Минске заблокировали вооруженные люди

Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники. Позже эту информацию подтвердили в самой интернет-компании.

Отмечается, в минский офис «Яндекса» пришли неизвестные люди в черной форме с оружием и заблокировали помещения. В пресс-службе компании сообщили, что сейчас выясняют детали произошедшего, передает РБК.

Кроме того, поступили сообщения об обысках в офисе Uber в Минске. В «Яндексе» подтвердили данные сведения. Напомним, в феврале 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес перевозок такси в России и соседних странах, включая Белоруссию.

В Белоруссии не стихают протесты после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Люди вышли на улицы в знак несогласия с результатами выборов, в ходе которых, согласно предварительным официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, а его основной соперник, единый оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%. Оппозиция и независимые эксит-полы утверждают, что Тихановская набрала 70-80% голосов.

Спецназ и ОМОН жестко пресекают массовые протестные акции, на которые люди выходят по вечерам, используя светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое оружие. МВД Белоруссии сообщило о задержании за четыре дня протестов более 6,7 тыс. человек. Погиб один человек, более 200 человек попали в больницы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.08.20

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