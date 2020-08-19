Главбух иркутского ГУФСИН получила «условку» за махинации на 14 млн рублей

Суд вынес приговор главному бухгалтеру ГУФСИН России по Иркутской области, признав ее виновной в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что в 2015 году областное управление ФСИН заключило ряд госконтрактов на поставку продовольствия в исправительные учреждения.

Осужденной стало известно, что в установленные контрактами сроки поставщик не отгрузил продукты. При этом она потребовала от подчиненных подготовить подложные договоры хранения фактически не поставленного продовольствия. На основании этих документов, а также представленных поставщиком фальшивых счетов-фактур обвиняемая организовала оплату поставщику с банковского счета учреждения.

В результате умышленных действий главбуха областному ГУФСИН был причинен в размере 14 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области. Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 19.08.20

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