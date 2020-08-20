По России прокатилась новая волна сообщений о минировании

У экстренных служб во многих регионах сегодня, 20 августа, случился аврал. Неизвестные злоумышленники сообщили о минировании учреждений по всей России. Сообщения о заложенных бомбах в помещениях судов, торговых центров, зданиях социальных учреждений и даже метрополитена поступили правоохранителям, начиная с регионов Дальнего Востока, заканчивая субъектами европейской части страны.

Так, местные СМИ сообщают о массовых «минированиях» государственных учреждений, аэропортов, вокзалов и ТЦ в Красноярском крае, Новосибирске, в Нижегородской, Волгоградской, Самарской областях, в Приморье, Хабаровском крае, Подмосковье и Москве.

«Все ТЦ в Московской области проверяются на наличие взрывных устройств после сообщений о «минировании», – рассказал представитель экстренных служб. Аналогичные мероприятия проводятся в других регионах страны.

Напомним, что в ноябре 2019 года по России прокатилась волна фейковых минирований, что привело к существенному экономическому урону из-за за затрат на выезды специалистов и простою учреждений и ТЦ.

Отмечается, что неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. На данный момент ни одна из угроз взрыва не нашла подтверждения.

Ранее ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых распространялись тысячи ложных сообщений о якобы заложенных бомбах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.20

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