Минздрав Омской области обнародовал результаты анализов Навального

Минздрав Омской области обнародовал результаты анализов Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновников, МРТ, КТ и необходимые исследования биоматериалов были проведены сразу после того, как оппозиционера доставили в омскую больницу скорой помощи №1. В числе прочего были взяты анализы на наличие токсических веществ.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, – заявили в ведмостве. – В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)». Содержание алкоголя и кофеина чиновники не уточняют. Впрочем, даже то, что они сказали, нарушает федеральный закон о персональных данных, к коим относятся и результаты медицинских анализов, поэтому разглашать их запрещено.

Сейчас Навальный находится в немецкой клинике Charité, медики которой проводятся обследование пациента. С официальным заявлением по поводу состояния больного они обещают выступить в понедельник.

Москва, Игорь Юров

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