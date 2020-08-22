российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 августа 2020, 20:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Минздрав Омской области обнародовал результаты анализов Навального

Минздрав Омской области обнародовал результаты анализов Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновников, МРТ, КТ и необходимые исследования биоматериалов были проведены сразу после того, как оппозиционера доставили в омскую больницу скорой помощи №1. В числе прочего были взяты анализы на наличие токсических веществ.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, – заявили в ведмостве. – В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)». Содержание алкоголя и кофеина чиновники не уточняют. Впрочем, даже то, что они сказали, нарушает федеральный закон о персональных данных, к коим относятся и результаты медицинских анализов, поэтому разглашать их запрещено.

Сейчас Навальный находится в немецкой клинике Charité, медики которой проводятся обследование пациента. С официальным заявлением по поводу состояния больного они обещают выступить в понедельник.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.20

Сразу в двух уральских городах заметили медведей. / Большой потоп, жизнь без губернатора и коронавирусная напасть, – итоги недели «Нового Дня». / Двое рабочих пострадали от ЧП на предприятии в Асбесте. На месте работают следователи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Навального доставили в немецкую клинику

Пригожин осудил «шоу» Запада с санитарным самолетом для Навального

У мэрии Екатеринбурга проходит пикет в поддержку Навального (ФОТО)

Жена Навального обратилась к Путину: «Требую отпустить мужа на лечение в Германию!»

Главврач омской больницы озвучил основной диагноз Навального

Врачи поставили диагноз Навальному, отвергнув отравление ядом

«Полиция сообщила о смертельно опасном веществе»: соратники Навального заявили об обнаружении яда в его организме

Оппозиционеры назвали запрет на транспортировку Навального политическим

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,