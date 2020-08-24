Саратовский суд назначил пожизненное педофилу

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Саратова, признав его виновным убийстве беспомощной малолетней, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера и иным действиями сексуального характера (пп. «в, к» ч.2 ст.105, п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

В суде доказано, что утром 9 октября 2019 года 35-летний мужчина, находясь возле заброшенного гаража неподалеку от дома №21 по улице Высокой, увидел девочку, которая направлялась в школу. Мужчина схватил ее и поволок в гараж, где надругался над ней. Девочка кричала, потому он задушил ее, а тело через дыру в стене перенес в другой гараж, где спрятал в погребе. После этого он скрылся.

Педофилу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 24.08.20

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