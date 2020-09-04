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Пятница, 4 сентября 2020, 15:10 мск

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В Перми экстренно сел самолет «Аэрофлота» из-за смерти ребенка на борту

В Пермском крае организована проверка по факту смерти малолетнего ребенка на борту самолета Airbus A 320 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Абакана в Москву.

Как сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, предварительно установлено, что 4 сентября в 11:05 по местному времени в аэропорту Перми «Большое Савино» произвел вынужденную посадку самолет, на борту которого скоропостижно скончался малолетний ребенок. Врачи, прибывшие на борт самолета, констатировали смерть юного пассажира.

Следователи осматривают место происшествия и тело ребенка, опрашивают пассажиров рейса, родителей ребенка, командира воздушного судна, а также медработников, которые прибыли на борт для оказания помощи. Назначена судебно-медицинской экспертиза для установления причины смерти. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 04.09.20

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