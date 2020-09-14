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Понедельник, 14 сентября 2020, 13:17 мск

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Германия заявила о трех положительных тестах на отравление Навального «Новичком»

Факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили эксперты трех стран, которые провели независимые друг от друга исследования. Об этом сообщили в правительстве Германии.

Там в частности заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального подтвердили их коллеги из Франции и Швеции, изучив представленные Германией образцы биоматериалов политика.

«К настоящему времени три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», – говорится в сообщении правительства Германии.

Как писал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь. Ввиду запрета омских медиков на транспортирование оппозиционера, он оказался в немецкой клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 14.09.20

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