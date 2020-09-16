Убитых в Ярославской области девочек изнасиловали. Преступник скрывается

Расследованием уголовного дела об убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске займутся сотрудники ГСУ СКР. Такое распоряжение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как писал «Новый День», 15 сентября в одной из квартир многоэтажки в Рыбинске нашли тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. Позже следователи установили факт изнасилования. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней (ч.4 ст.131 УК РФ). Оно соединено с ранее возбужденным ранее делом по факту убийства (ст.105 УКРФ). Преступнику грозит 20 лет лишения свободы.

Преступником считают ранее судимого за убийство сожителя матери убитых девочек. Он сбежал. Силовики ведут его поиски.

Ярославль, Иван Гридин

Ярославль. Другие новости 16.09.20

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