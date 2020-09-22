Миллионные хищения и незаконные премии: по итогам аудита в Роскосмосе возбудили 22 уголовных дела

По итогам внутреннего аудита в госкорпорации «Роскосмос» было возбуждено 22 уголовных дела. Речь идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий. Об этом сообщил РБК глава службы внутреннего аудита Артем Мельников.

Фигурантом одного из дел стал бывший руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский. По версии следствия, он изготавливал фиктивные акты о приемке выполненных работ в рамках оборонного заказа на сумму более 2 млрд рублей. «В результате чего Полянский начислил и выплатил себе премию в размере около 20 млн рублей», – отметил Мельников.

Еще одно нарушение было обнаружено в Центральном конструкторском бюро «Геофизика», которое является «дочкой» «Роскосмоса». «На «Геофизике» все значимые посты занимали члены одной семьи. Генеральный директор – отец, заместитель генерального – сын, начальник архива – дочь, начальник планового отдела – невестка, главный инженер – зять. Соответственно, и зарплату они получали не как все сотрудники», – рассказал Мельников.

Доследственная проверка проводится в отношении действий менеджера Московского машиностроительного завода «Вымпел», одобрившего техническое переоснащение предприятия за 290 млн рублей.

Несколько уголовных дел по факту мошенничества возбуждены в отношении компаний «Лан технолоджи» и «Экрос-инжиниринг», которые были подрядчиками «Ракетных космических систем» (РКС). По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на сумму более 302 млн рублей.

Напомним, департамент внутреннего аудита, который ранее занимался лишь проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита в 2019 году по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Служба стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами.

Москва, Зоя Осколкова

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