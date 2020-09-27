При обрушении перехода на складе в Подмосковье пострадали 30 человек

Число пострадавших при обрушении надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Там также уточнили, что сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 08:55 27 сентября. Позвонивший в оперативно-дежурную смену ЦУКС рассказал, что на территории складского комплекса «ФМ Ложистик Сидорово» в поселке Октябрьский на улице Заводская, 1 произошла деформация надземного перехода с частичным его обрушением. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 25 единиц техники, 68 человек, в том числе от МЧС: 4 единицы техники, 7 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.09.20

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который угнал несколько иномарок. / На Украине предупредили об угрозе повторения чернобыльской аварии. / Глава Франции призвал Лукашенко добровольно покинуть пост президента. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»