В Красноярске серийный педофил из Люберец получил 20 лет колонии

Красноярский суд вынес приговор 56-летнему жителю города Люберцы. Он признан виновным в похищении малолетней и ее изнасиловании, а также разбое с тяжкими последствиями (п.«в» ч.3 ст.126, п.«в» ч.4 ст.162, ч.5 ст.132 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что в июне 2019 года осужденный находился в подъезде одного из домов в Свердловском районе Красноярска. Он увидел 9-летнюю девочку и предложил ей показать котенка, но та отказалась. Тогда мужчина схватил ее на руки, зажал рот рукой, чтобы не кричала и унес в расположенный поблизости гаражный массив. Там он угрожал ребенку ножом и изнасиловал.

Со слов жертвы насилия составили фоторобот преступника. Участковый сумел опознать злоумышленника, который некоторое время назад освободился из мест лишения свободы, где оказался за совершение аналогичного преступления. Он был задержан.

В ходе следствия выяснилось, что осенью 2018 года осужденный похитил 6-летнюю девочку, чтобы надругаться над ней. Злоумышленника спугнула мать потерпевшей, застав его и ребенка на территории школы. Кроме того, осужденный совершил разбойное нападение в отношении взрослой женщины.

Судебной психиатрической экспертизой установлено, что мужчина в момент совершения преступления в отношении детей страдал педофилией. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 20 лет 2 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с принудительным лечением от педофилии.

Красноярск, Иван Гридин

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