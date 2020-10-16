российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 октября 2020, 14:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Автор эротических романов Стародубцев арестован по подозрению в педофилии

Хорошевский суд Москвы санкционировал арест писателя Дмитрия Стародубцева, подозреваемого в растлении несовершеннолетней. Литератор проведет за решеткой как минимум два месяца

Стародубцеву, автору эротических романов «В поисках оргазма» и «Продавец мечты», инкриминируется п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Telegram-канал Mash уточняет, что следователи обвиняют писателя в совращении 11-летней девочки совместно с другом. Пострадавшая, которой исполнилось 24 года, обратилась в полицию только сейчас. Отмечается, что следователи проверяют Стародубцева на причастность к другим подобным эпизодам.

По данным «Московского Комсомольца», литератору и его сообщнику вменяют три эпизода 12-летней давности. Они находили жертв через матерей-одиночек, уточняет издание.

Дмитрий Стародубцев в 1990-х занимался журналистской и рекламной деятельностью. В частности, он принимал участие в пиар-кампании в поддержку первого президента России Бориса Ельцина. Потом Стародубцев серьезно занялся литераторой. Он является автором книги «Сильвин из Сильфона», который вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» в 2009 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.10.20

«Сами попробуйте»: южноуральцы раскритиковали губернатора Текслера за борьбу с коронавирусом (ВИДЕО). / В Петербурге школьница зарезала собственную престарелую бабушку. / В Каменске-Уральском будут судить мужчину, который порезал полицейского канцелярским ножом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Педофилы

Архангельского и.о. министра образования задержали по подозрению в педофилии

Замдиректора школы надругался над 9-летней ученицей в День учителя

В Красноярске серийный педофил из Люберец получил 20 лет колонии

Убитых в Ярославской области девочек изнасиловали. Преступник скрывается

В Петербурге служебный пес помог спасти девочку от педофила

Саратовский суд назначил пожизненное педофилу

В Петербурге задержали 4 мужчин, подозреваемых в серийной педофилии

В России хотят ввести пожизненную слежку за педофилами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,