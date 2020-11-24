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Вторник, 24 ноября 2020, 10:01 мск

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Минфин предлагает возмещать импортерам экосбор при условии утилизации

Министерство финансов выступило с предложением возмещать импортерам и производителям товаров сумму уплаченного ими экологического сбора за счет субсидии из бюджета. Однако претендовать на это смогут компании, которые будут самостоятельно заниматься утилизацией использованных товаров.

С таким предложением выступила заместитель главы ведомства Ирина Окладникова. Свое предложение она направила вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве сферу экологии. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

«Минфин считает целесообразным совместно с заинтересованными ведомствами проработать возможность возврата экосбора через предоставление субсидий производителям и импортерам товаров, которые такой сбор уплатили. При этом субсидию предлагается предоставлять, исходя из затрат производителя, либо импортера на утилизацию отходов в пределах уплаченного организацией экосбора», – пояснил представитель Минфина.

Предполагается, что такой подход позволит выполнить обязательства по утилизации отходов и обеспечить возмещение затрат по фактически осуществленным расходам.

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