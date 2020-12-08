Счетная палата нашла несостыковки при подключении к интернету от «Ростелекома»

В рамках проекта оснащения интернетом социально значимых объектов, который реализует «Ростелеком», данная компания могла частично подключать организации, которые уже имели доступ к Сети, повторно. К такому выводу пришла Счетная палата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Так, например, региональные управления различных ведомств во Владимирской и Кировской областях, а также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области оказались в списках на подключение к интернету без согласования с контролирующими органами.

«Условиями госконтрактов обязанность по выявлению уже существующих подключений возложена на исполнителя. Как мы с вами понимаем, исполнитель как коммерческая организация не заинтересован в сокращении своей прибыли, а следовательно, в сокращении количества подключаемых объектов», – заявил аудитор Данил Шилков.

В СП считают, что «Ростелеком» не составил приоритетные списки организаций, которые нуждаются в приоритетном подключении к Сети. В итоге в 2019 году интернет провели в фельдшерско-акушерские пункты, которые не были оснащены компьютерами. По данным Минцифры, всего нашлось 857 таких пунктов в 17 субъектах, у Минздрава другие данные – 604 пункта в 19 субъектах, указали аудиторы.

Также в ведомстве отметили низкую востребованность доступа в интернет на социально значимых объектах: в рамках выборочной проверки они определили, что на 12 тыс. из 31 тыс. объектов совсем не используют интернет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.20

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