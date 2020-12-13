Times: Навального пытались отравить второй раз

Британская газета Times сообщила о повторной попытке отравления Алексея Навального. По данным издания, покушение произошло в омской больнице, когда оппозиционер был коме.

В статье подробно описывается версия отравления Навального. Предполагается, что яд из группы «Новичок» был на одежде политика, нанесли его агенты госбезопасности, которые проникли в гостиничный номер в Томске. Выжить Навальному удалось лишь благодаря экстренной посадке самолета и действиям бригады скорой помощи.

Times ссылается на данные, полученные от анонимных источников в немецкой разведке, которые утверждают, что перед отправлением в Берлин Навального пытались отравить во второй раз. Для этого сотрудники российских спецслужб приехали в омскую больницу, куда госпитализировали оппозиционера, и устроили себе базу в кабинете главного врача.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Позднее его перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что в его организме обнаружены следы яда из группы «Новичок».

Российские эксперты в свою очередь не обнаружили в биоматериалах Навального, на его одежде и предметах, изъятых из гостиницы и кафе, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ. Российские врачи считают, что причиной резкого ухудшения состояния политика стало нарушение обмена веществ, обострение хронического заболевания.

11 декабря президент Владимир Путин объяснил, почему правоохранительные органы не возбудили уголовное дело после отравления Навального. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится», – сказал глава государства. Он добавил, что немецкая сторона не ответила на запросы Генпрокуратуры по этому поводу, не предоставив никаких материалов. «Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают» – заявил Путин.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Германию раскрыть материалы по ситуации вокруг возможного отравления Навального. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что в материалах, предоставленных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чёрным маркером была замазана вся фактура, представляющая ценность.

Лондон, Зоя Осколкова

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