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Раскол в РПЦ

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NewDayNews.ru

Пятница, 25 декабря 2020, 09:04 мск

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«Роскосмос» намерен взыскать с производителя «Союзов» 4,7 млрд рублей

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс». Соответствующие данные содержатся в картотеке арбитражного суда. Сумма претензий превышает 4,7 млрд рублей, однако их суть не разглашается.

В сентябре РКЦ «Прогресс» выиграл конкурс на создание проекта ракеты-носителя «Амур-СПГ». Как писал «Новый День», «Прогресс», расположенный в Самаре, начал эскизное проектирование многоразовой ракеты, которая будет работать на сжиженном природном газе, – (СПГ) «Амур-СПГ», рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

О подписании контракта на разработку данного проекта стало известно в начале октября. Документацию предполагается подготовить до конца текущего года. Его стоимость составляет 407 млн рублей.

Проект предполагает, что «Амур-СПГ» будет ракетой среднего класса с двумя ступенями. Она сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов и будет многоразовой. В случае одноразового использования, полезная нагрузка составит 12 тонн. Стоимость пуска составит 22-35 млн долларов в зависимости от конфигурации.

Предполагается, что в год с Восточного можно будет совершать до 15 пусков ракет «Амур-СПГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.20

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Метки / Роскосмос

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