В Раменском произошел пожар на площади 8 тысяч квадратных метров

В подмосковном Раменском произошел крупный пожар. Огонь бушует на площади 8 тыс. квадратных метров на складе мебельной фабрики в Бронницах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 07:30.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада пиломатериалов. В 10:07 пожар был локализован. Информация о погибших, пострадавших, а также о возможных причинах возгорания не поступала. В тушении задействовано 37 единиц техники и 131 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.01.21

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