СКР: в Москве задержаны двое участников акции 23 января за нападения на полицейских

В Москве задержаны два участника несанкционированной протестной акции 23 января. Их подозревают в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Оба задержанных – уроженцы Калмыкии, их имена не раскрываются. По версии следствия, один из них вблизи Пушкинской площади «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы», говорится в сообщении СУ СКР по Москве. Второму задержанному вменяют наезд на сотрудника полиции на территории Пресненского района в ответ на его законное требование остановить автомобиль.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Москве продолжают работу «по установлению всех лиц, причастных к совершению противоправных действий на территории Московского региона», добавили в Следственном комитете.

Ранее сегодня член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила о задержании первого фигуранта уголовного дела о применении насилия по отношению к правоохранителям на несогласованной субботней акции. «В изоляторе на Петровке содержится Есенов Евгений Анатольевич, обвиняемый по ст. 318 УК по итогам субботних событий. Сегодня Пресненский суд изберет ему меру пресечения», – написала правозащитница в своем телеграм-канале.

Напомним, что 23 января в Москве и других крупных городах России прошли несогласованные акции в защиту арестованного блогера Алексея Навального. На акции в столице задержали почти 1,5 тыс. человек. После нее были возбуждены уголовные дела о применении насилия против силовиков, хулиганстве, перекрытии дорог, уничтожении имущества и нарушении санитарных правил.

Москва, Наталья Петрова

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