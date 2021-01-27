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Среда, 27 января 2021, 13:58 мск

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В Можайске рухнувшая крыша травмировала военнослужащих

В военной части в Можайском районе Подмосковья обрушился навес, в результате чего четверо (по другим данным – пятеро) контрактников получили травмы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«27 января в результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту», – рассказали в ЗВО. Военных обследовали, они получили квалифицированную помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Известно, что мужчины находились в штатной курилке, когда под весом выпавшего снега обрушилась крыша.

Как сообщает Telegam-канал Mash, пострадали пять человек, а травмы у некоторых из них носят тяжелый характер. ЧП случилось в части №52050, передает канал. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У одного – подозрение на перелом голеностопа, у другого – перелом рёбер, у третьего – переломы плеча и правого бедра. На месте работают экстренные службы, в Можайск выехали две бригады скорой.

Москва, Иван Гридин

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Метки / ЧП в Подмосковье

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