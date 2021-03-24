Ползает и отзывается на «кис-кис»: под Москвой нашли истощенную девочку-маугли

В одном из частных домов в Подмосковье сотрудники полиции обнаружили истощенную девочку без одежды, говорится в сообщении регионального полицейского главка.

Правоохранители во время патрулирования в Талдоме заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться от них – неизвестный забрался в один из домов по улице Салтыкова-Щедрина через окно. Полицейские следом вошли в этот дом, чтобы «проверить правомерность действий гражданина», и обнаружили девочку на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В помещении также находился 65-летний житель Москвы.

По данным полиции, в доме была антисанитарная обстановка, «угрожающая жизни и здоровью малолетнего», отметили в полиции. Сейчас ребенок находится в больнице.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

Проверку в связи с обнаружением истощенной девочка начала также прокуратура Московской области. В надзорном ведомстве сообщили, что в доме, где проживал ребенок, не было продуктов питания, детской одежды, кровати и средств гигиены.

По данным «Московского Комсомольца», девочка жила с 19 кошками. Ребенок не может говорить, не умеет ходить, перемещается только на четвереньках и отзывается на «кис-кис».

Telegram: В доме была антисанитария и бардак

Находившийся в доме мужчина рассказал, что девочку ему оставила знакомая. Женщина считает дочь нездоровой, но боится обращаться к медикам, опасаясь, что ребенка заберут в больницу. По некоторым данным, у матери ребенка проблемы с психикой.

Москва, Наталья Петрова

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