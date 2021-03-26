Пропаганда нацизма: возбуждено третье уголовное дело против матери девочки-маугли

В подмосковном Талдоме в отношении истязавшей 6-летнюю дочь матери возбуждено третье уголовное дело – за пропаганду нацизма в соцсетях. Об этом сообщили в региональному главке Следственного комитета.

«В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма). По данному факту следователем следственного отдела по Талдому возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», – пояснила ТАСС представитель ведомства Ольга Врадий.

Сообщается, что женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее против нее были возбуждены уголовные дела об истязании девочки (ч. 2 ст. 117 УК РФ), по факту неисполнения обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ). Все три дела соединены в одно производство. По месту жительства женщины проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие дальнейшее значение для расследования уголовного дела. Назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, планируется назначение лингвистической.

По данным следствия, 6-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. Кроме 6-летней, у женщины есть 12-летняя дочь. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

Москва, Мария Соколова

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