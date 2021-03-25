Подмосковная девочка-маугли: СКР возбудил еще одно дело в отношении матери ребенка

В Подмосковье возбуждено еще одно уголовное дело в отношении матери девочки-маугли – речь идет об истязании (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, девочка жила в антисанитарных условиях, без горячей воды и отопления со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. В СКР уточнили, что у женщины есть еще одна 12-летняя дочь. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрошена мать детей, мужчина, с которым проживала 6-летняя девочка, а также медицинский персонал.

Как сообщал «Новый День», девочку обнаружили полицейские во время патрулирования улиц. Был задержан подозрительный мужчина, который попытался скрыться и забрался в один из домов по улице Салтыкова-Щедрина через окно. Полицейские вошли в этот дом, чтобы «проверить правомерность действий гражданина», и обнаружили девочку на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В помещении также находился 65-летний житель Москвы. По его словам, девочку ему оставила знакомая. Женщина считает дочь нездоровой, но боится обращаться к медикам, опасаясь, что ребенка заберут в больницу. По некоторым данным, у матери ребенка проблемы с психикой.

Накануне стало известно, что полиция возбудила дело в отношении 34-летней матери ребенка по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По данным «Московского Комсомольца», девочка жила с 19 кошками. Ребенок не может говорить, не умеет ходить, перемещается только на четвереньках и отзывается на «кис-кис».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.03.21

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