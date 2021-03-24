Под «уголовку» попала мать истощенной девочки-маугли, живущей среди кошек

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении матери истощенной малолетней девочки, которую правоохранители нашли в частном жилом доме в городе Талдоме.

По данным полиции, 34-летней женщине вменяется ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ребенка обнаружили сотрудники полиции во время патрулирования территории. Она заметили на улице подозрительного мужчину, который, пытаясь скрыться от них, забрался в жилой дом через окно. Стражи правопорядка решили проверить правомерность его действий и вошли в дом, где увидели истощенную девочку 2015 года рождения без одежды, ее мать и 65-летнего мужчину – жителя Москвы. В самом помещении была полная антисанитария. Ребенка доставили в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По сведениям СМИ, девочка жила с 19 кошками. Ребенок не может говорить, ходит на четвереньках и отзывается на «кис-кис».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.03.21

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