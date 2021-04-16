Работодатель убил и расчленил решившего уволиться сотрудника

Во Владимирской области следователи раскрыли убийство 39-летнего мужчины. Преступление совершил работодатель покойного. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Уроженец Мурома пропал в феврале, по факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователи заподозрили в причастности работодателя, который ранее неоднократно был судим за особо тяжкие преступления.

Дома у подозреваемого обнаружили следы крови разыскиваемого. Работодатель подтвердил, что встречался с мужчиной, тот заявил, что собирается уехать на заработки в Москву, а затем ушел.

Позже подозреваемый попытался скрыться, купил билет на автобус и снял деньги со счета. Когда его задержали, он сознался, что убил работника, расчленил, а останки спрятал.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 16.04.21

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