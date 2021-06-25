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Пятница, 25 июня 2021, 13:03 мск

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СМИ: в Подмосковье младенец умер от перегрева на солнце. СКР и прокуратура проводят проверку

В подмосковной Электростали четырехмесячный ребенок скончался от перегрева на солнце. Ребенок четыре часа провел на 35-градусной жаре, пока его пьяные родители отдыхали. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла накануне. «Отец и мать малыша отправились на шашлыки, в последний раз его покормили в 15:00. А когда в 19:00 вместе навеселе зашли к друзьям, обнаружили, что ребенок не шевелится», – говорится в сообщении.

Родители вызвали скорую помощь. Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть младенца от теплового удара.

Прокуратура Электростали проводит проверку в связи с гибелью грудного ребенка.

«По имеющейся информации, 24 июня 2021 года мальчик находился в коляске с родителями на улице в городском округе Электросталь. Около 19 часов вечера родители обнаружили, что ребенок не шевелится», – сообщает прокуратура Московской области.

В ходе проверки будут установлены «причины и условия произошедшего», говорится в сообщении. Прокуратура также оценит действия родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей и даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проверку по факту смерти ребенка проводят и следственные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти», – сообщает подмосковное управление СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

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