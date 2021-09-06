Россиянке грозит срок по обвинению в клевете в адрес Лукашенко

Белорусская сторона подтвердила задержание гражданки России, которая обвиняется в клевете на президента республики Александра Лукашенко после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом сообщили в российском посольстве в Минске.

Ранее о задержании 58-летней россиянки Ирины Викхольм в Бресте сообщал белорусский незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По его данным, женщина находится в местном СИЗО с конца мая. В отношении Викхольм возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 367 УК Белоруссии (клевета на президента) после поста в Twitter о посадке лайнера авиакомпании Ryanair. По версии следствия, россиянка опубликовала фото Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства». Максимальное наказание по инкрминируемой женщине статье составляет пять лет колонии. По последним данным, прокуратура передала дело в суд. Россиянка вину не признает.

В российской дипмиссии сообщили, что белорусская сторона уведомила о задержании гражданки России, ей оказана необходимая консульская поддержка.

«Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», – отметил пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев (цитата по ТАСС). Дипломат добавил, что задержанная не высказывала жалоб на условия содержания.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер приземлился в белорусской столице из-за ложного сообщения о минировании. На борту находились основатель оппозиционного telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка гражданка РФ София Сапега. Пару задержали.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 06.09.21

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