Умер российский генерал, воевавший с боевиками на Кавказе

В Краснодаре скончался Герой России, генерал армии и бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев.

Как сообщил представитель Южного военного округа, генерал умер в госпитале после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Причина смерти не уточняется.

Виктор Казанцев руководил освобождением от бандформирований территории Чечни, а также участвовал в операциях по ликвидации боевиков в Дагестане.

За годы службы он был удостоен множества наград и благодарностей от главы государства. В частности, Казанцев был награжден орденом «За военные заслуги», советскими орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР».

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 14.09.21

В самарской школе детей накормили супом с пауками. / Задержанному беглецу из ИВС Мавриди предъявлено обвинение. / В Севастополе бывший полицейский, присматривая за ребенком, избил его мать, сбежал от патруля и угнал автомобиль. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»