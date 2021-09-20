Белорусский суд отправил россиянку за решетку из-за твита о Лукашенко

Суд в Бресте приговорил гражданку России Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии общего режима за твит, который прокуратура сочла за клевету на президента Белоруссии. Об этом сообщил незарегистрированный в стране правозащитный центр «Весна».

По информации брестских правозащитников, процесс над россиянкой начался в Московском суде Бреста 16 сентября, а сегодня «судья Евгений Бреган огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ (клевета на арезидента РБ) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима».

Отмечается, что на суде Викхольм заявляла отводы судье и гособвинителю (оба отвода суд не удовлетворил) и отказалась от назначенного ей адвоката. «На суде женщина заявляла, что уголовное дело в отношении нее явно имеет политический мотив», – говорится в сообщении.

Напомним, 58-летняя Ирина Викхольм находится в брестском СИЗО с конца мая. Уголовное дело в отношении гражданки России было возбуждено после поста в Twitter о посадке лайнера авиакомпании Ryanair. Сообщение она опубликовала 23 мая, а 28 мая ее задержали. По версии следствия, россиянка опубликовала фото Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства». Максимальное наказание по инкриминируемой женщине статье составляет пять лет колонии. 1 сентября белорусская прокуратура сообщила, что передала дело в суд. Россиянка вину не признала.

Ранее белорусская сторона уведомила посольство РФ в Минске о задержании Викхольм.

Как отмечают правозащитники, женщина прожила в Бресте почти десять лет.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер приземлился в белорусской столице из-за ложного сообщения о минировании. На борту находились основатель оппозиционного telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка гражданка РФ София Сапега. Пару задержали.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 20.09.21

«Я уже думала над прощальными словами маме», – студентки пермского университета рассказали, что они пережили (ФОТО, ВИДЕО, 18+). / Прокуратура начала проверку обрушения здания-памятника на Радищева (ФОТО). / Пермских студентов после стрельбы в вузе отправили на дистант. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»