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Пятница, 5 ноября 2021, 10:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Подмосковье один человек погиб в перестрелке

В Химках ночью произошла перестрелка, в результате которой был убит один человек, еще один был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка Московской области.

Сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, поступило в дежурную часть от жителей одного из домов на улице Шевченко. «Предварительно установлено, что в микрорайоне Старбеево между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников погиб, еще один ранен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

В настоящее время ведется розыск злоумышленников. Для поимки преступников был объявлен план «Перехват».

По данным РЕН ТВ, четыре человека скрылись с места происшествия на автомобиле. Причиной конфликта могли стать связанные с автобизнесом споры предпринимателей.

Москва, Зоя Осколкова

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