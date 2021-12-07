В Узбекистане прогремел взрыв в торговом центре

На юге Узбекистана прогремел взрыв в торговом центре. По предварительным данным, один человек погиб, девять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Взрыв произошел около четырех утра в торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области. Затем возник пожар, а также обрушилось несколько стен двухэтажного здания.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя в течение 20 минут и приступили к разбору завалов. В результате взрыва пострадали девять человек, которых доставили в городскую больницу. Под обломками обнаружен один погибший.

В настоящее время проводится расследование причин произошедшего. На место ЧП прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым.

Ташкент, Зоя Осколкова

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