На автобане в Германии столкнулись 50 машин

Массовое ДТП произошло в Германии из-за ледяного дождя. В общей сложности повреждения получили около 50 автомобилей. Об этом сообщает газета Bild.

Авария произошла на автобане в федеральной земле Бавария. В общей сложности полиция зарегистрировала девять столкновений с участием нескольких машин на участке трассы длиной около километра.

Причиной массового ДТП стал ледяной дождь, который превратил дорогу в сплошной каток. В результате трасса была полностью заблокирована. По словам сотрудников полиции, даже они с трудом добирались до места происшествия.

По последним данным, шесть человек получили травмы и были госпитализированы. Медики диагностировали легкие ранения, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»