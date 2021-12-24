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Пятница, 24 декабря 2021, 09:54 мск

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На автобане в Германии столкнулись 50 машин

Массовое ДТП произошло в Германии из-за ледяного дождя. В общей сложности повреждения получили около 50 автомобилей. Об этом сообщает газета Bild.

Авария произошла на автобане в федеральной земле Бавария. В общей сложности полиция зарегистрировала девять столкновений с участием нескольких машин на участке трассы длиной около километра.

Причиной массового ДТП стал ледяной дождь, который превратил дорогу в сплошной каток. В результате трасса была полностью заблокирована. По словам сотрудников полиции, даже они с трудом добирались до места происшествия.

По последним данным, шесть человек получили травмы и были госпитализированы. Медики диагностировали легкие ранения, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Германия,