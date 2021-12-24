Мэр назвал непривитых пенсионеров врагами и призвал дарить им подарки только по QR-кодам

Мэр города Елабуга Республики Татарстан Рустем Нуриев заявил на закрытом совещании, что непривитые от Covid-19 пенсионеры являются настоящими врагами для общества. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на аудиозапись, которую предоставил источник издания.

Свои идеи для борьбы с коронавирусом Нуриев озвучил на совещании оперштаба. В частности, глава выступил против выдачи денег и подарков невакцинированным пенсионерами к различным праздникам.

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем [деньги] на 9 мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я не постеснялся бы, – заявил Нуриев. – Человек должен быть ответственным. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий».

По данным KazanFirst, в Елабуге привито примерно 82% населения. Тем временем, во всем Татарстане действуют очень жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 22 ноября в республике проезд на городском общественном транспорте стал возможен исключительно при наличии QR-кода.

Казань, Зоя Осколкова

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