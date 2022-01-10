В Дании экс-главу военной разведки обвинили в слежке за гражданами

Бывшего главу военной разведки Дании Ларса Финдсена подозревают в слежке за гражданами без веских на то причин. Об этом сообщил местный телеканал TV2.

Финдсен был отстранен от службы еще в 2020 году. Надзорный орган выявил, что служба военной разведки начала следить за подданными королевства. При этом законных оснований для шпионских действий не было.

Тогда военную разведку обвинили в утаивании информации, непринятии мер по установлению признаков шпионажа внутри министерства, сокрытии потенциально неправомерной деятельности, а также сборе и передаче большого количества сведений о датских гражданах.

Точные обвинения в отношении Финдсена не разглашаются. Слушания по его делу проходят за закрытыми дверьми. На последнем заседании, которое прошло 9 января, фигуранта было решено отправить под стражу.

Копенгаген, Зоя Осколкова

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