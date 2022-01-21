«Случайно выстрелил в затылок жене»: в Подмосковье проверяют инцидент с офицером МВД

Подмосковные следователи начали проверку после того, как полковник МВД ранил жену из пистолета. По информации СМИ, пуля попала женщине в затылок. Пострадавшая помещена в реанимацию.

Инцидент произошел в Подольске. В полицию города поступило сообщение о том, что «в результате выстрела из травматического пистолета 28-летняя женщина получила травму в области шеи и была госпитализирована», информирует областное управление Следственного комитета РФ.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники. «По предварительным данным, супруг женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел», – говорится в сообщении. В квартире в это время находились мать пострадавшей и десятилетний ребенок, сообщает «Пятый канал». При этом мать потерпевший заявила, что накануне дочь и зять поругались, пишет kp.ru, отмечая, что следствие проверяет версию, что мужчина мог выстрелить из травмата намеренно.

По данным источников СМИ, мужчина и женщина работают в подольской полиции. Мужчина имеет звание полковника, а его супруга – звание лейтенанта.

В пресс-службе подмосковного управления МВД отметили, что травматическое оружие, из которого выстрелили в женщину, было зарегистрировано. В полиции подтвердили, что пострадавшая является сотрудницей УМВД по Подольску, передает ТАСС.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Москва, Наталья Петрова

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