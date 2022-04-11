При взрыве газа в подмосковной пятиэтажке погиб один человек, еще 10 ранены

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступино. В результате происшествия погиб один человек, еще 10 пострадали, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, взрыв произошел в 5:54 по адресу Центральный переулок, дом 4. Из пятиэтажки эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей.

Из-за взрывной волны на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, передает ТАСС со ссылкой на спасателей. На четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, втором и третьем этажах выбиты окна, на третьем также разрушена перегородка.

На место ЧП для разборки конструкций направлены специалисты отрядов «Центрспас» и «Лидер».

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность внутриквартирного газового оборудования.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту инцидента. «В ходе проверки <…> будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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