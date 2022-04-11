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Понедельник, 11 апреля 2022, 10:53 мск

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СКР возбудил дело после взрыва газа в Подмосковье. Под завалами дома могут находиться люди

Фото: t.me/vorobiev_live

После взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Ступино Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (.3 ст. 238 УК РФ). Следователи проводят обыски и выемки документов в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ступино произошел около шести часов утра. В результате происшествия, по данным МЧС, погибли два человека, в том числе 12-летний подросток. Еще пять человек получили ранения, они госпитализированы. У пострадавших диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность внутриквартирного газового оборудования.

Из-за взрыва на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на четвертом и пятом обрушились внешние панели. На втором и третьем этажах выбиты окна, на третьем этаже перекосились стены. Эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей.

Всех эвакуированных жильцов дома разместят в местном дворце культуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на горадминистрацию.

На месте инцидента работают экстренные службы, продолжается разбор завалов. Под разрушенными конструкциями могут находиться люди, сообщает Следственный комитет РФ.

На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. «В причинах будем разбираться», – написал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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