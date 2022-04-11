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Понедельник, 11 апреля 2022, 09:36 мск

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Выросло число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино

Число жертв взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Ступино увеличилось до двух.

По последним данным МЧС России, в результате инцидента погибли два человека, еще пять пострадали.

Среди погибших подросток, передает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа погиб один человек, еще 10 человек ранены.

Взрыв газа произошел около шести часов утра. Из дома эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. На месте ЧП проводится разбор обрушившихся конструкций.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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