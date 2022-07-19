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Вторник, 19 июля 2022, 17:11 мск

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В Башкирии из-за школьников разлилось 120 тонн нефтепродуктов

В Башкирии два подростка стали фигурантами уголовного дела. Школьники выкрутили вентили с резервуаров для хранения нефтепродуктов, что привело к разливу горюче-смазочных материалов.

Как сообщает региональное управление МВД, инцидент произошел в селе Краснохолмский. Учащиеся 8-го и 9-го классов проникли на территорию муниципального предприятия, открутили вентили, а затем сдали их в пункт приема металлолома.

Дети получили за запчасти несколько сотен рублей, а причинили ущерба на 55 тысяч. Произошла утечка 120 тонн нефтепродуктов на площади около 150 кв.м..

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подросткам. Организатора пункта приема металлолома также привлекут к ответственности.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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