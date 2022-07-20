ВСУ ведут артиллерийский обстрел приграничных территорий Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий.

По словам главы региона, ВСУ обстреливают Рыльский район. «Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света», – написал губернатор в своем-телеграм канале.

В следующем сообщении Старовойт сообщил, что атака ВСУ была подавлена ответным огнем российских военных. В результате обстрела никто не пострадал.

«Однако из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населенных пункта, – добавил губернатор. – Ремонтные бригады выехали на место, электроснабжение постараемся восстановить в самые короткие сроки».

Как сообщалось ранее, Курская область неоднократно подвергалась обстрелам с украинской стороны. В регионе действует желтый уровень повышенной террористической опасности, который неоднократно продлевался.

Курск, Зоя Осколкова

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