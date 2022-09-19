Умер космонавт, установивший рекорд пребывания на орбите Земли

В возрасте 80 лет умер космонавт Валерий Поляков, которому принадлежит абсолютный рекорд по длительности пребывания в космосе за один полет. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Поляков провел на орбитальной станции «Мир» без перерыва 437 суток. Это рекордный показатель. В общей сложности космонавт пробыл на орбите 678 суток 16 часов в составе двух экспедиций.

«Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос, – сообщили в госкорпорации. – Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким Валерия Владимировича».

В 1995 году Поляков покинул отряд космонавтов ИМБП в связи с выходом на пенсию. Он был доктором медицинских наук, профессором, автором более 50 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных проблемам космической биологии и медицины. Поляков удостоен множества званий и наград не только СССР и России, но и других государств.

Москва, Зоя Осколкова

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